Legge elettorale, tensioni nella maggioranza: testo slitta al 20/7

(Fotogramma)

Italia Viva che non partecipa alla riunione di maggioranza. Leu che già annuncia l'astensione sull'adozione del testo Brescia (slittata in commissione a lunedì 20 luglio alle 16). L'opposizione sulle barricate con Giorgia Meloni che oggi ha presentato un testo che rafforza il maggioritario e su cui invita Fi e Lega a convergere.

Si presenta caldo il fronte delle legge elettorale che, da calendario, dovrebbe approdare in aula alla Camera il prossimo 27 luglio. Il Pd continua a premere per l'accelerazione. Ma il patto di maggioranza sottoscritto mesi fa sul testo Brescia di fatto non c'è più.

"Noi non abbiamo partecipato alla riunione di maggioranza perché non condividiamo questa accelerazione", spiega Marco Di Maio di Italia Viva all'Adnkronos. "Intanto non condividiamo che la legge elettorale sia una priorità in questo momento. E poi non è pensabile non coinvolgere l'opposizione o almeno provarci. E lo facciamo in 5 o 6 giorni di lavori in commissione? Il clima con l'opposizione è tesissimo e non credo convenga a nessuno viste le scadenze che ci attendono, voto sullo scostamento compreso...".

Che farete lunedì quando si voterà sul testo base? "Valuteremo nelle prossime ore -dice Di Maio- anche nelle interlocuzioni che ci saranno e poi presenteremo certamente degli emendamenti. Ma al di là del merito, del fatto che noi siamo per una legge maggioritaria, il nostro è un dissenso politico sui tempi".

Sicuramente chi si asterrà è Leu che, a suo tempo, non sottoscrisse il testo Brescia con Pd, M5S e Iv. "Noi abbiamo sempre detto che siamo per il proporzionale ma siamo contrari alla soglia del 5%. Per questo ci asterremo", spiega Federico Fornaro all'Adnkronos. Se oltre a Leu, anche Italia viva dovesse astenersi, l'adozione del testo Brescia sarebbe a rischio: potrebbe passare sul filo.