Omofobia, manifestanti in piazza Montecitorio contro ddl Zan

Decine di manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Montecitorio per protestare contro il ddl Zan, di contrasto all'omofobia.

In piazza anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni, e alcuni esponenti della Lega, tra cui Simone Pillon ed esponenti del popolo delle famiglie, come il medico Massimo Gandolfini. Manifesti ricordano il titolo della manifestazione '#restiamo liberi'.

"Sono qui per difendere il diritto di un bambino ad avere una mamma e un papà, per ritenere che l'utero in affitto è una cosa indegna e che per l'adozione serve una mamma e un papà" dice Salvini. "Questa legge è orwelliana - attacca - fa il processo alle idee, alle intenzioni". "Domani - aggiunge - non vorrei essere processato per difendere il diritto di una famiglia ad essere tale, di avere una mamma e un papà". E "a scuola non si faccia il lavaggio di cervello".

"La Costituzione definisce cosa sia una famiglia - scandisce - non credo che i padri costituenti siano accusabili o processabili, lo Stato non deve dare lezioni di etica, ma per me genitore uno e due non esistono, esistono mamma e papà". "Io - aggiunge Salvini - avrei abolito anche la legge Mancino, un'altra legge che processa le idee no".