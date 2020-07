Regionali, Salvini: "Mi accontenterei di un 5 a 2 per noi"

Fotogramma

"Alle prossime regionali mi accontenterei di un 5 a 2 per noi ma non escludo che possa finire 7 a 0...''. Lo ha detto Matteo Salvini, ospite di 'Agorà estate', su Rai 3. Sarà un voto sul governo? "No, sono voti regionali. Non ho capito se il Pd e M5S vanno insieme o separati, però è chiaro che sarà anche un voto interessante a livello nazionale. E penso che per Pd e M5S sarà una bella mazzata'', assicura il leghista.

''Il centrodestra - continua Salvini - avrà una posizione comune sulla legge elettorale su base maggioritaria. Quindi, chi vince governa per 5 anni. Avremo una posizione comune di tutto il centrodestra come per le regionali''.