Salvini attacca ancora Azzolina

Fotogramma

''Siamo al 16 luglio e ad oggi io da genitore non so quando riapre la scuola, con quanti bimbi in classe , per quanti giorni e quante ore. L'unica cosa che il ministro Azzolina ha ribadito è che probabilmente 1 milione di bambini nona avranno un posto in classe. Ma non sei normale. Se pensi di spargere 1 milione di bambini tra cinema, teatri e musei, dimettiti...''. Lo ha detto Matteo Salvini a 'Agorà estate', su Rai3.

''Io copierei. Come in classe: se hai il compagno più bravo in latino, magari darei una sbirciata a lui...Se il ministro Azzolina non ci arriva, chiami il ministro francese, tedesco o svizzero e copi... '', ha continuato, invitatando il governo Conte a ''copiare'' gli altri Paesi Ue per gestire l'emergenza scuola post Covid. Il leader della Lega, pungolato dal conduttore, confida che lui da giovane studente pure copiava: ''A volte capitava che copiavo, facevo copiare nelle materie dove ero più forte: ho fatto il classico, quindi, in latino e greco ma poi copiavo in matematica e in fisica perchè non ero il massimo...''.