Calderoli: "Battute De Luca su morti lombardi fanno ribrezzo"

Foto Fotogramma

"Quando parla il governatore campano De Luca non capisci mai se sia proprio lui oppure Crozza che lo imita, ma Crozza non avrebbe mai il cattivo gusto di tirare in ballo il buon Dio ringraziandolo per esserci per aver fatto ammalare Zingaretti, offendendo così i morti lombardi e i malati lombardi. E poi la chiosa sui ‘morti in strada in Lombardia’ mi fa veramente ribrezzo Caro De Luca c’è un limite a tutto, anche alle sceneggiate: ma gli elettori di sinistra non dicono nulla su queste battute?". Lo scrive il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli in una nota.