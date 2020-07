Fonti M5S: "Nessun disaccordo Crimi-Di Maio, Movimento compatto"

Foto di repertorio (Fotogramma)

"Contrariamente da quanto riportato sui media da fonti esterne al M5s e da alcuni organi di stampa non è in corso alcuna contrapposizione nel Movimento 5 Stelle. Vito Crimi e Luigi Di Maio lavorano in accordo e, come avviene di frequente, anche oggi si sono sentiti telefonicamente. Il Movimento è compatto a dispetto di qualunque insinuazione". Lo riferiscono fonti qualificate del MoVimento 5 Stelle.