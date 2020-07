Calenda a Boccia: "Chiedete a medici quanto Mes serve a sanità, buffoni"

(Foto Fotogramma)

"Francesco Boccia, chiedilo ai medici, agli infermieri e agli specializzandi quanto serve il Mes. Chiedilo a chi aspetta 13 mesi per una mammografia. Per inchinarvi ai 5S vi inventereste qualsiasi scusa. Sulla pelle di quelli che ieri definivate 'angeli ed eroi'. Buffoni". Così su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando le dichiarazioni del Ministro secondo cui sul Mes bisogna aspettare per capire quanto serve alla sanità.