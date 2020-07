Meloni difende Ferragni: "Insulti insensati"

"Che senso ha insultare chi, in un modo o nell’altro, contribuisce a far conoscere al mondo il nostro inestimabile patrimonio artistico e culturale? Promuovere l’arte e il turismo, soprattutto in questi tempi difficili, deve essere una battaglia di tutti". Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, leader di Fdi, in merito alla polemica nata attorno alla collaborazione social tra gli Uffizi e Chiara Ferragni.

Ferragni agli Uffizi, critiche sui social