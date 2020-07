Salvini: "Conte a Bruxelles, ma non arriverà una lira"

Foto Ipa/Fotogramma

"Stasera ai telegiornali vedrete che Conte è a Bruxelles, ma dall'Europa non arriverà mai una lira, dobbiamo contare solo sulla forza degli italiani e sui risparmi degli italiani". Così Matteo Salvini, in piazza a Gallipoli.

"Grazie anche a chi ci fa vedere la bandiera con la falce e martello, che mi fa simpatia, tenetevi pure D'Alema se volete, noi preferiamo il futuro", ha detto il leader della Lega rivolgendosi a chi manifesta contro di lui.

Poi rivolto ai contestatori in fondo alla piazza: "Sono sicuro che poliziotti e carabinieri vorrebbero essere ora a mettere in galera spacciatori e delinquenti e non a tenere a bada quattro figli di papà".