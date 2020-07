Buffagni: "Ferragni risorsa del Paese, non capisco chi critica"

(Fotogramma)

"Chiara Ferragni è una risorsa di questo Paese. Non condivido, ma soprattutto non capisco, chi in questo Paese sa solo lamentarsi, criticare e 'sputare' sentenze e giudizi. La presenza di Chiara Ferragni nei nostri musei è uno straordinario messaggio positivo per le nostre bellezze culturali e museali italiane. Abbiamo una giovane imprenditrice che ha già ampiamente dimostrato il suo valore e che porta il Made in Italy nel mondo. Fattore ancor più importante e determinante ora che il turismo dall'estero ha subito una flessione importante". Lo scrive su Facebook il viceministro dello Sviluppo economico, Stefano Buffagni.

"I numeri presentati dal direttore degli Uffizi", sottolinea l'esponente M5S, "sono la miglior risposta agli odiatori di professione e ad un certo giornalismo italiano che sguazza nelle polemiche gratuite e nell'auto-denigrazione invece di riconoscere il valore di Chiara Ferragni. Impariamo ad amare questo Paese straordinario in cui abbiamo avuto la fortuna di nascere!".