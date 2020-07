Insulti sui social, Castelli sporgerà denuncia

Fotogramma

"Nelle prossime ore sporgerò denuncia". Così la viceministra dell'Economia Laura Castelli su Rai Radio1 all’interno nel programma 'In Vivavoce', in merito alle polemiche e agli insulti sulla sua pagina social scaturiti dalle sue dichiarazioni sui ristoratori colpiti economicamente dal Covid. "Una politica che vuole crescere deve anche confrontarsi - ha aggiunto - e questa polemica è servita per tornare a parlare e dibattere su come fare per poter rilanciare le aziende che avranno tutto il sostegno dello Stato per riprendere la loro attività", ha concluso.