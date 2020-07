Legge elettorale, fonti Iv: "Pd e M5S accelerano su testo che non ha maggioranza"

Fotogramma

Sulla legge elettorale fonti di Italia viva fanno sapere che in questo momento non c'è una maggioranza sul testo base su cui Pd e M5S stanno accelerando. Due partiti della maggioranza, viene rilevato, non lo condividono e chi dice che non ci sono problemi di numeri "ha bisogno di un pallottoliere". Ancora fonti Iv fanno notare che ove il presidente della Camera Roberto Fico dovesse confermare il riequlibrio dei rappresentanti, "i problemi ci sarebbero eccome".