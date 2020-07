Ue, Prodi: "Con l'unanimità ogni nano fa il gigante"

Foto Fotogramma

Nel confronto per gli interventi europei per fronteggiare l'emergenza coronavirus l'Italia si è comportata “bene, nel senso che, partiti debolissimi 4 mesi fa, si è costruita un’alleanza con Francia e Spagna, un’alleanza è importante per cui la Germania ne ha tenuto conto, ma il veto olandese è stato paralizzante. In Europa le regole non sono fatte per decidere. L’unanimità paralizza ogni decisione e dà a ognuno la capacità di ricatto". Lo ha affermato Romano Prodi, intervistato dal Gr1 su Radiouno Rai.

L'Europa perciò deve “prima di tutto darsi regole normali, cioè che si vota a maggioranza. Con l’unanimità, ogni nano fa il gigante e non si gestisce neanche un condominio".