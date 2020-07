Renzi: "Stato emergenza fino a 31 dicembre? Si rischia di morire di fame"

Fotogramma /Ipa

“Non credo che ci sia bisogno dello Stato d’emergenza fino al 31 dicembre. L’emergenza oggi non è il Coronavirus: ci sono poco più di 50 persone in terapia intensiva: ok le regole, distanziamento, le mascherine e la prudenza. Ma la vera emergenza è l’economia: si rischia di morire di fame, non di Covid". Lo ha affermato Matteo Renzi, presentando a Trento il suo libro 'La mossa del cavallo'.

"Ci sono presunti esperti -ha aggiunto l'ex premier- che ogni giorno ti dicono che sta arrivando la catastrofe, sembrano Troisi con Benigni in 'Non ci resta che piangere', 'ricordati che devi morire'".