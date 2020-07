Salvini: "Inchiesta Film Commission farà stessa fine di quella russa"

Foto Fotogramma

"Stanno cercando i soldi in Russia e in Svizzera da tre anni e non troveranno una lira né in Russia né in Svizzera. Questa inchiesta farà la stessa fine". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando a margine di un presidio contro il degrado a Milano al Mercato comunale coperto di via Isernia, nel quartiere Qt8, rispondendo a una domanda sull’inchiesta della procura di Milano nata attorno alla compravendita di un immobile a Cormano, nel Milanese, da parte della Lombardia Film Commission, e che vede indagati anche tre commercialisti vicini alla Lega.

"Non c’entrano assolutamente niente i fondi della Lega", ha proseguito Salvini, ribadendo che "non ho il piacere di conoscere" Luca Sostegni, la persona indagata e fermata la settimana scorsa nell’ambito dell’inchiesta, e di essere "assolutamente" tranquillo sulle dichiarazioni fatte da Sostegni di fronte agli inquirenti perché "la Lega non c’entra nulla".