Tasse, Faraone: "Governo rinvii scadenze, Italia Viva pronta a dare battaglia"

(Fotogramma)

"Non spostare le scadenze fiscali è un grave errore da parte del governo. Serve più tempo per pagare le tasse ed evitare che coincidano in un mese soltanto tutte queste scadenze". Lo dice Davide Faraone di Iv a 'Qn'.

"Si tratta di una vera follia. In due settimane gli italiani dovranno affrontare 246 scadenze fiscali a carico degli autonomi e 115 per commercianti, artigiani e piccoli imprenditori. Per Italia viva, non spostare queste scadenze, dopo due mesi di lockdovvn' è incredibile", spiega il capogruppo di Iv in Senato.

"Continueremo a dare battaglia, speriamo intervenga il Consiglio dei ministri, altrimenti agiremo su due fronti, continuando a chiedere la proroga in due provvedimenti distinti: il dl Semplificazione e il dl successivo a quello Rilancio".