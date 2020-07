Recovery, Salvini: "Accordo è un super Mes"

Matteo Salvini (Fotogramma)

L'accordo firmato dal premier Conte, "è un super Mes" che rende obsoleto il dibattito svolto finora sul meccanismo salva Stati. "Questo piano doveva essere la salvezza dell'Europa? Ma se i soldi arrivano non prima di aprile-maggio 2021, nei mesi prossimi cosa facciamo?". Sono le parole con cui Matteo Salvini commenta l'intesa raggiunta a Bruxelles.

"Da Conte andremo insieme" a tutto il centrodestra "per quello che ci riguarda andremo per difendere gli interessi degli italiani" mentre Fi "ha fatto la sua scelta", ha aggiunto, spiegando che la Lega farà da "cane da guardia", da "santo protettore degli italiani sul fronte lavoro, pensioni, sanità e sicurezza" e chiederà a Conte "garanzie sul fatto che il prestito non sarà lacrime e sangue per gli italiani".

"Sono soldi che andranno restituiti. Oggi sono tutti eurofelici, ma tornino sul pianeta terra... Tutti eurofelici, e il più contento è Monti. Sono soldi in cambio di tagli e sacrifici", ha proseguito Salvini, denunciando il rischio, se non la certezza, che l'accordo in sede europea sul Recovery Fund comporti "il ritorno alla Legge Fornero" oltre a tasse sulla casa. Ma su questo, ha assicurato, "il governo olandese si attacca al tram". In ogni caso, si tratta di soldi, anche quelli a fondo perduto, "che andranno restituiti", ha sottolineato. Per l'Italia, ha affermato, si tratta di "una resa senza condizioni alla Commissione".

Salvini definisce un'"eurosbornia" l'euforia per l'accordo in sede europea sul Recovery fund ma poi segnala: "Intanto gli otto miliardi chiesti alle partite Iva non potranno essere prorogati, era tutto quello che chiedevano, una proroga a settembre... Come si fa, al tempo stesso, a festeggiare, e a estorcere 8 miliardi alle partite Iva?".