Renzi: "Capolavoro Europa, oggi perdono i sovranisti"

Foto Fotogramma

"Chiuso l’accordo a Bruxelles. Un ottimo risultato per l’Italia, un capolavoro politico per l’Europa. Davanti alla crisi l’Europa c’è e batte un colpo storico". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook.

"Oggi perdono i sovranisti - prosegue il leader di Italia Viva -. L’accordo di Bruxelles dimostra che un governo europeista fa bene all’Italia. Adesso spendiamo bene questi soldi: lavoro, non sussidi. Crescita, non assistenzialismo. Infrastrutture, non ideologia".