Bagno di folla per Giuseppe Conte dopo il suo intervento al Senato sugli esiti del Consiglio europeo straordinario, svoltosi a Bruxelles dal 17 al 21 luglio, nel corso del quale è stato trovato l'accordo sul Recovery Fund. Lasciando l'aula, Conte si è intrattenuto a lungo con i tanti che lo attendevano fuori Palazzo Madama. Applausi e foto con la gente in attesa, che lo ha ringraziato per gli sforzi profusi nella lunga trattativa in Europa. Durante la trattativa in Europa sul Recovery Fund "ho sentito la forza che mi ha dato tutta la Nazione, è stato come il tifo che ti sostiene in uno stadio", ha detto il premier conversando con alcuni cittadini fuori al Senato.