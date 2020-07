Legge elettorale, Salvini: "Pronto ad accordo, ma solo se si vota settimana dopo"

(Fotogramma)

"Se si vota la settimana dopo sì, legge elettorale ultima delle priorità, come la legge sulle adozioni gay". Così Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa al Senato, risponde ai giornalisti che gli chiedono un commento alla possibile apertura del Pd, in vista di un accordo sulla legge elettorale.

Quanto all'accordo dul Recovery Found, "Mattarella ha sempre ragione, ma aspettiamo di vedere che arrivino i soldi dall'Europa e che si trasformino in taglio delle tasse", dice Salvini, parlando con i senatori Gian Marco Centinaio, ex ministro per l'Agricoltura del precedente governo e Giorgio Bergesio. "Lasciatemi il diritto di restare scettico", aggiunge il leader della Lega. "Adesso andiamo a sentire l'oracolo", conclude riferendosi al premier Conte, atteso a minuti in Aula.