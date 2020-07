(Fotogramma)

Ovazione nell’Aula del Senato per il premier Giuseppe Conte, che ha fatto il suo ingresso in Aula tra gli applausi. Ministri in piedi in un lungo applauso e numerosi senatori hanno intonato un coro ‘Discorso, discorso!’. Dai banchi dell’opposizione un coro discordante ‘Buffoni, buffoni!’.