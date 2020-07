Renzi: "Riflettere sul Mes, 37 miliardi in autunno"

Matteo Renzi (Fotogramma)

"La invitiamo a riflettere attentamente sulla questione del Mes: i 37 miliardi del Mes hanno una condizionalità inferiore ai prestiti del Recovery fund, se non si ha il coraggio di dirlo si sta mentendo. I 37 miliardi del Mes arrivano in autunno". Lo ha affermato Matteo Renzi, nel suo intervento al Senato dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Presidente, sorprenda il Parlamento e il Paese - ha detto ancora il leader di Italia viva -: anziché una task force ci regali ad agosto un dibattito parlamentare, in cui la forza della maggioranza dovrà essere quella di sfidare le opposizioni, non sulla base di un generico programma di riforme, ma di un concreto business plan per il futuro del Paese. Andiamo in Aula ad agosto, sfidiamo le opposizioni e diciamo come vogliamo spendere questi soldi".

"Avremo dimostrato - ha proseguito - che la maggioranza c'è e che il Parlamento non abdica di fronte al sondaggismo esasperato. Il Parlamento non è il luogo in cui si fanno le standing ovation o si mette il like su Facebook, il Parlamento è il luogo nel quale si discute, in cui la politica ha un senso. Ad agosto '19 abbiamo dimostrato che la politica aveva un senso, a noi il compito di dare un futuro al nostro Paese".