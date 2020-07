Salvini a maggioranza: "Conte per voi meglio di Papa Francesco..."

"Se volete dire che Giuseppe Conte è migliore di Papa Francesco, ditelo voi... Se noi abbiamo qualcosa da criticare, potremo criticarla in quest'aula visto che la cassa integrazione ancora non l'avete pagata? Possiamo, sottovoce?". E' un passaggio dell'intervento di Matteo Salvini, al Senato, dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull'accordo raggiunto a Bruxelles sul Recovery Fund.

"Salvini, parli con me", dice più volte il presidente del Senato Elisabetta Casellati dopo svariate contestazioni e interruzioni durante l’intervento del leader della Lega. "Non è possibile che non si possa esprimere il proprio pensiero. Adesso basta!", sbotta Casellati.