Sondaggio, cresce la fiducia in Conte

(Afp)

Alla chiusura della trattativa per il Recovery Fund, la fiducia in Conte appare rafforzata: (56%). E' quanto evidenzia il sondaggio dell’Istituto Ixé presentato a Cartabianca, secondo il quale il Governatore Zaia, pur perdendo 2 punti, mantiene la seconda posizione, con il 44%. Sale la fiducia in Di Maio e Berlusconi, entrambi con il 22%, mentre restano stabili gli altri leader monitorati.