Lampedusa, Salvini riprende sbarco in diretta/Video

Sbarco di migranti in diretta per il leader della Lega, Matteo Salvini. Mentre con un gruppo di simpatizzanti e attivisti parlava di emergenza immigrazione, a qualche metro di distanza l’ennesimo approdo. "I soldi il governo per Lampedusa fatica a trovarli ma nel frattempo continuano gli sbarchi, eccoli gli ennesimi clandestini che staranno qui a scrocco", dice il leader del Carroccio indicando la nave dei soccorritori con i migranti.

"Non vedo l’ora di tornare al governo con gente seria per richiudere i porti ai delinquenti e riaprirli alla gente perbene", ha aggiunto.