Legge elettorale, Meloni: "Scandaloso ritorno a proporzionale"

"Se la proposta del Pd e della maggioranza, come mi pare sia, è il ritorno ad un proporzionale puro, penso che sia assolutamente scandaloso, penso che sia un'irresponsabilità drammatica riconsegnare l'Italia alla palude, peggio della palude della prima Repubblica". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d''Italia, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

"Finora abbiamo votato scostamenti di bilancio per totali 80 miliardi di euro che poi il governo ha in gran parte dilapidato in cose che non c'entravano assolutamente niente con l'emergenza Covid. Adesso, o il governo mi mette nero su bianco che cosa vuole fare con queste risorse o io non voto proprio niente, perché i soldi degli italiani, soprattutto quando si indebitano i nostri figli, non si buttano per pagare le consulenze dei ministri mentre rischi un'ecatombe occupazionale, altrimenti ci si assume la responsabilità della quale non voglio essere corresponsabile. Per cui mi dicano che cosa ci vogliono fare e poi dirò loro se voto o no", ha aggiunto a proposito del voto in Parlamento sul prossimo scostamento di bilancio.