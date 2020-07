Salvini: "De Luca ride dei morti, fa schifo"

Foto Fotogramma

"De Luca? Fa schifo, uno che continua a ridere imperterrito dei morti di Brescia, Bergamo e Milano, fa schifo". Così Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa alla Camera, commenta le parole del governatore della Campania. "Non so se mi fa più schifo o pena", aggiunge.

Ieri, parlando dell'emergenza Coronavirus, De Luca ha affermato: "In Campania abbiamo preso decisioni in anticipo di 20 giorni rispetto ad altre regioni. Quando noi chiudevamo, altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti, non centinaia".

"Invece di occuparsi di smaltire 5 milioni di ecoballe e tonnellate di rifiuti tossici, invece di riaprire i troppi ospedali che lui e la sinistra hanno chiuso, il signor De Luca passa il suo tempo a darmi del razzista e a infangare i morti. Disgustoso", aggiunge Salvini su Facebook.

De Luca: "Milano non si ferma, poi si sono fermati a contare i morti"