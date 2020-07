Zingaretti: "Regionali? Veti incomprensibili, Pd e M5S corrano insieme"

Fotogramma /Ipa

"Se governiamo insieme l'Italia e vogliamo addirittura governarla per 4 anni, non si può neanche teorizzare che è impossibile governare insieme in una Regione", ha detto a 'Stasera Italia news' su Rete 4 il leader del Pd Nicola Zingaretti. "Mi rifiuto di accettare che ci sia una predisposizione" a non correre insieme nelle Regioni, ha aggiunto il segretario dem.

Per quanto riguarda la Puglia, "Emiliano è stato di quei presidenti che da subito ha cercato il dialogo con M5S, per questo trovo incomprensibile la chiusura" del Movimento, mentre la situazione in Campania è diversa, perché il governatore uscente De Luca "ha avuto presto un rapporto deteriorato con M5S".