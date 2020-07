Fonti Lega, "due richieste di pace fiscale al governo"

Fotogramma

La Lega "ha due richieste di pace fiscale fino a fine anno da proporre al governo". Così fonti del partito di Matteo Salvini. "Se il governo non accetterà queste proposte, non potrà contare sul voto della Lega", sottolineano le stesse fonti.

"Prima proposta: esenzione dei soggetti Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale) dal secondo acconto 2020. Si tratta di un taglio da 8 miliardi per ridare fiato a 4 milioni e mezzo di partite Iva e ai loro dipendenti", rendono noto da via Bellerio.

Ecco la "seconda proposta: 8 miliardi di sforbiciata dell’Imu sulle seconde case, per sostenere le località turistiche e tutelare il valore del patrimonio immobiliare italiano. Il provvedimento potrebbe riguardare 5,5 milioni di proprietari di seconde case. La riduzione dell’Imu va compensata da trasferimenti ai Comuni: non i 3 miliardi ipotizzati, ma almeno 11".