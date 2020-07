Salvini a Bologna: "Fascisti-antifascisti? Dibattito stantio"

(Fotogramma)

"Vedere tanta gente qui oggi, in un sabato di fine luglio, è la migliore risposta che potevamo dare a quei chiacchieroni del Pd. Questo per noi deve essere un punto di ascolto, di apertura, di inclusione che accompagni la possibilità di un cambiamento vero in città alle elezioni comunali del prossimo anno. Questa è una sede aperta a tutti, lascio alla sinistra il vecchio e stanco dibattito 'fascisti e antifascisti'. L'unico vero, serio, confronto anche a Bologna sarà fra il vecchio e il nuovo, tra chi da 50 anni fa le stesse cose e che vuole offrire una speranza di cambiamento, di lavoro, di sicurezza. Cose che non dovrebbero essere di destra o di sinistra ma di tutti". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando all'inaugurazione di una sede del partito a Bologna.