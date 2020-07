Salvini: "A settembre 12 milioni di cartelle Equitalia, questi sono matti"

Facebook /Matteo Salvini

"Non ne posso più del distanziamento sociale. Ovviamente occorrono prudenza, rispetto e buon senso ma quando mercoledì il signor Giuseppe Conte verrà in Senato a proporci di prolungare lo stato di emergenza fino a ottobre, noi diremo no. La risposta della Lega sarà assolutamente no, la gente vuole tornare a lavorare". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Prato.

E ancora: "Questi matti a settembre pensano di inviare 12 milioni di cartelle esattoriali di Equitalia a casa degli italiani. Noi faremo di tutto per bloccarle, perché sarebbero un massacro per l'economia".