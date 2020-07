Sgombero baraccopoli Cassibile, Meloni: "Vittoria Fdi"

(Foto Fotogramma)

"Vittoria di Fratelli d'Italia: è iniziato lo sgombero della storica baraccopoli abusiva di Cassibile Fontane Bianche, frazione di Siracusa, nella quale vivevano centinaia di immigrati clandestini e non. Dopo anni di degrado e illegalità, finalmente le Istituzioni si sono decise ad intervenire e a dare ai risposte ai cittadini, alle associazioni e ai movimenti del territorio, che insieme a noi si sono battuti per chiedere sicurezza e decoro e che per questo sono stati spesso accusati ingiustamente di razzismo. Fratelli d'Italia ha portato questo caso in Parlamento e continuerà a tenere alta l'attenzione per sancire un principio semplice: stop zone franche". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.