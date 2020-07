Dem contro il videogame: "È istigazione a delinquere"

Fotogramma

"In queste ore sta girando molto sui social la pubblicità di uno schifoso videogame chiamato MafiaCity. Parliamo di un gioco al quale stanno partecipando milioni di ragazzini (la pagina Facebook ha abbondantemente superato 1 mln di Like!) che calandosi nei panni di un boss, tra saccheggi, occupazioni, pestaggi e omicidi puntano a fare diventare il proprio clan tra i più forti della 'mafia italiana' e a ottenere il titolo di Capo dei Capi". Così il deputato dem Carmelo Miceli, responsabile Sicurezza del Pd.

Si tratta, ad avviso di Miceli, di "un subdolo strumento di propaganda mafiosa e di istigazione alle pratiche delinquenziali che da una eccezione positiva della 'mafia' e del 'padrino' e che rischia di corrompere le giovani generazioni. Cosa che da siciliano, cittadino italiano e da componente la Commissione parlamentare Antimafia non posso accettare. Già da lunedì depositerò un'interrogazione parlamentare per accertare come sia possibile che gioco così immorale sia libero di circolare sui social italiani e ne chiederò immediatamente l'oscuramento".