Salvini: "Conte cadrà come Maria Antonietta"

''Conte non cadrà per trame di palazzo ma per i problemi che lui ha creato agli italiani. Lui è come Maria Antonietta: gli italiani hanno fame? Dategli le brioche''. Lo dice in un'intervista al Giornale il leader della Lega Matteo Salvini. ''Gli imprenditori - sottolinea - mi dicono che a ottobre la liquidità è finita''.

Per Salvini il centrodestra esiste ancora e ''lo dimostreremo martedì quando uniti voteremo contro l'allungamento dello stato di emergenza e quindi dei poteri straordinari a Conte''. Il premier, spiega Salvini ''non vuole affrontare l'unica emergenza che è l'immigrazione fuori controllo sociale e sanitario''. Che l'emergenza sia finita ''non lo dico io, lo dicono tutti i dati scientifici. Inutile continuare a mortificare l'impresa, il commercio e il turismo italiani. Non cadiamo nella trappola. L'unico modo che Conte ha di tenersi in vita è quello di spaventare gli italiani, di sventolare lo spauracchio Covid per minacciarli e ricattarli''.