Salvini: "Mes? Anche l'usuraio ti propone soldi comodi"

Fotogramma

"Il Mes fa rima con commissariamento". Lo dice il leader della lega, Matteo Salvini, in un'intervista al Giornale. Secondo Salvini la strada è quella di ''Emettere buoni del tesoro. In questo momento i titoli di Stato italiani vanno a ruba e hanno interessi bassi. Se tu emetti trentasette miliardi di titoli del tesoro, l'equivalente del Mes, da lunedì al venerdì vanno a ruba e sono soldi che devi restituire agli italiani e non a un fondo che ha sede in Lussemburgo che non risponde a niente e a nessuno''.

Per il leader non bisogna lasciarsi abbagliare dai soldi facili: ''Anche l'usuraio ti propone soldi comodi, ma quando entri nel giro dell'usura sei finito. È quello che sta succedendo in questo momento in Italia. Lo Stato non ti aiuta e molti finiscono nelle mani della 'ndrangheta. Quando torneremo al governo non ci sarà bisogno di alcun Mes né di altre diavolerie. All'opposizione si possono avere idee diverse, anche se dispiace''.