M5S, seconda giornata del Villaggio Rousseau con Di Maio e Di Battista/Live

Prende il via la seconda giornata delle Olimpiadi delle Idee, l'edizione digitale del Villaggio Rousseau. Il primo appuntamento è con lo Spazio Territori e lo Spazio Internazionale. Davide Bono e Andrea Liberati, insieme a Gian Mario Mercorelli, Enrico Cappelletti e Valeria Ciarambino, guideranno i partecipanti alla ricerca di soluzioni creative con il metodo del World Cafè, mentre gli eurodeputati del MoVimento 5 Stelle raccoglieranno le istanze dei cittadini nel documento da presentare alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

Alle 12:00 nello Spazio Governo, Nunzia Catalfo, Luigi Di Maio e Stefano Buffagni risponderanno alle domande dei cittadini secondo la formula Ask me Anything. Alle 12:30, Paola Taverna e Marco Croatti guideranno Essere Esempio, il panel dello Spazio Attivismo dedicato alle Storie Guerriere degli attivisti M5S in tutta Italia. Dalle 15:00 alle 17:00, sarà il momento dei Facilitatori Tematici Nazionali, nello Spazio Temi, con un panel di un'ora ciascuno per affrontare temi di attualità, pensati per immaginare il futuro del Paese. A chiudere le Olimpiadi delle Idee, Davide Casaleggio ed Enrica Sabatini condurranno lo Spazio Idee Rousseau, alla ricerca delle 'Idee Ribelli' con Alessandro Di Battista, Michele Gubitosa, Giampiero Trizzino ed Emiliano Fenu.