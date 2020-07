Caso camici, Zaia: "Fontana persona per bene, darà spiegazioni"

(Fotogramma)

"Io conosco Attilio Fontana, è una persona perbene, e saprà assolutamente dare spiegazione e motivazione, non ho dubbi su questo. Credo sia fondamentale sentire dalla sua viva voce la spiegazione di quanto è accaduto". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, commentando l'indagine sul caso camici che coinvolge il presidente della Lombardia, Attilio Fontana nel corso di una conferenza stampa sugli aggiornamenti Covid. Fontana, ha sottolineato ancora Zaia, "lo conosco come persona perbene, prendo atto che in Lombardia hanno dato dei camici gratis, questo è un dato oggettivo, la Regione Lombardia non ha pagato un camice".