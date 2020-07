Alvarez: "Ho perso tutto con il petrolio, Casalino non sapeva"

(Foto Fotogramma/Ipa)

"Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi. Io me ne andrò, non ho mai pensato che l'Italia fosse il paese dove rimanere tutta la vita, mentre Rocco resta qui, a pagarne le conseguenze". Lo dice, intervistato da 'La Repubblica', José Carlos Alvarez, compagno del portavoce del premier Rocco Casalino, a proposito della segnalazione all'antiriciclaggio da parte della sua banca per alcuni movimenti sospetti, raccontata alcuni giorni fa dal quotidiano 'La Verità'.

"Non sono un ludopatico", ci tiene a sottolineare Alvarez, "sono una vittima. Le notizie che sono trapelate hanno il solo scopo discreditare Rocco. L'obiettivo di tutto questo è costringerlo a farsi da parte". Il portavoce del presidente del Consiglio non ha avuto "nessun ruolo" nel trading online, spiega ancora il cubano, rimarcando come i movimenti in questione non superino i 90mila euro.

Poi racconta: "Per caso un giorno, all'inizio del lockdown, mi sono imbattuto nel trading online, cliccando su una pubblicità. Sono stato contattato da un broker che mi ha detto che era conveniente investire in petrolio perché il prezzo stava scendendo e presto sarebbe risalito. Ho investito inizialmente 2mila euro, per accaparrarmi i titoli di 5mila barili a 19 dollari a barile. Ma subito il prezzo è iniziato a scendere. Ma più perdevo, più il broker mi invitava a investire altro denaro: mille o 2mila euro. 'Così mantieni la tua posizione', mi diceva. Poi il crack. Il petrolio è sceso sotto i 10 dollari. Ho telefonato al broker, chiedendogli di chiudere il mio conto sul sito di trading. Lui mi ha incalzato: 'Se investi altri 2.000 euro sposto la tua posizione sulle proiezioni del prossimo mese, il mercato è tornato a crescere'. Io, sicuro, me ne sono andato in palestra, ma poche ore dopo, quando sono tornato, ho scoperto che il petrolio aveva toccato lo zero. E io ero rovinato".