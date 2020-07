Feltri: "Cognato Fini a Dubai, quello di Fontana nella bufera ma è qua"

(Fotogramma)

"Il cognato di Fini se ne sta tranquillamente a Dubai a godersi i suoi quattrini, mentre il cognato di Fontana è nella bufera ed è qua. Ma quello che è paradossale è la vicenda giudiziaria della casa di Montecarlo che ha travolto Gianfranco Fini. Dopo 10 anni non se ne viene a capo, e un vecchio giornalista come me - questo è il mio parere - sa che si vuole far passare il tempo necessario forse per far scattare prescrizione, 10 anni mi sembrano un pò troppi perchè quello che è accaduto è molto chiaro". Così Vittorio Feltri all'Adnkronos a dieci anni di distanza dalla vicenda giudiziaria che, grazie al Giornale che all'epoca dirigeva con Sallusti, ha coinvolto Gianfranco Fini.

Nei giorni in cui anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana viene travolto nella vicenda dei camici che tira in ballo il cognato, torna alla mente l'inchiesta che ha stroncato la carriera politica di Fini. Qualcuno sul caso camici ha parlato, come il leader della Lega Matteo Salvini di giustizia a orologeria. "Ma che giustizia a orologeria...il coronavirus mica è stato programmato".