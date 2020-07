Open Arms, Drago (M5S): "Processo Salvini? Voterò per il meglio"

(Fotogramma)

L'Aula di Palazzo Madama giovedì si esprimerà sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. La senatrice del M5S Tiziana Drago - da mesi al centro di rumors che parlano di un suo possibile passaggio alla Lega - non si sbilancia su come voterà. "Devo pensarci", dice interpellata telefonicamente dall'Adnkronos. Quindi, potrebbe decidere anche di dissentire dalla linea del Movimento, che è per il sì al processo? "Voterò per il meglio... ora la devo salutare", taglia corto la parlamentare siciliana. Sul caso Salvini-Open Arms la giunta per le autorizzazioni del Senato si è espressa nel maggio scorso votando contro la richiesta di processo. La parola finale ora spetta all'Aula. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona plurimo aggravato e rifiuto di atti d'ufficio.