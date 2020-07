Salvini: "Azzolina donna sbagliata al posto sbagliato"

Fotogramma

"Azzolina non viene attaccata perché è donna e dei Cinque stelle, ma perché non è capace di fare il suo lavoro. Perché non risponde a studenti, precari, famiglie, sindaci. E' la donna sbagliata al posto sbagliato e lo sapete anche voi... E la difendete per partito preso!''. Matteo Salvini parla al Senato sullo stato di emergenza e perde la pazienza quando dai banchi della maggioranza lo criticano per i suoi attacchi al ministro della Pubblica Istruzione, Azzolina sulla gestione della scuola.