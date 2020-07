Salvini sfora i tempi, protesta al Senato

Fotogramma

E' polemica al Senato per la durata dell'intervento di Matteo Salvini in occasione della dichiarazione di voto sull'informativa del premier Giuseppe Conte sulla proroga dello stato di emergenza. Dai banchi della maggioranza parte la protesta perché al leader della Lega, secondo M5S-Pd, è stata data la possibilità di 'sforare' e di parlare di più degli altri, oltre i dieci minuti consentiti. Interviene la presidente dell'Assemblea, Elisabetta Alberti Casellati: ''Avete sforato tutti, io segno tutto e non ho mai interrotto nessuno...''.