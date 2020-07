Di Bella da Usa in coppia con Annunziata per 'Mezz'ora in più' estero

(Fotogramma)

Antonio Di Bella tornerà negli Usa, come chiedeva da tempo, a partire dal 15 settembre con, a quanto risulta all'AdnKronos, il doppio ruolo di corrispondente e di conduttore con Lucia Annunziata di un supplemento di 'Mezz'ora in più'. Il direttore uscente di Rai News 24, è di oggi il 'si' del cda di viale Mazzini alla nomina di Andrea Vianello, sarà negli States come corrispondente proprio di Rai News e del Tg3. Di Bella era già stato corrispondente della Rai negli Stati Uniti all'inizio degli anni '90 per poi tornarvi nel 2010, per un anno. La sua mission sarà quella di seguire le presidenziali americane. Da fine settembre, però, Di Bella sarà anche alla conduzione con Lucia Annunziata di un supplemento pomeridiano di 'Mezz'ora in più', dedicato alla politica estera, in onda tutte le domeniche.