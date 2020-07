Boschi: "Sono oggetto dell'odio dei leoni da tastiera da anni"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

“Come dice lei, è un compromesso. Oggi abbiamo 40 persone in terapia intensiva ma i dati dicono che ci sono oltre 500.000 persone che hanno perso il posto di lavoro. Lo stato di emergenza di questo Paese adesso riguarda il lavoro prima che il Covid”. Lo dice, intervista dal Corriere della Sera, Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera dal 2019, in merito alla proroga dello Stato d’emergenza. E alla domanda, siete diventati negazionisti anche voi? Boschi risponde: “Non lo dica nemmeno per scherzo. Siamo stati i primi a chiedere la zona rossa in tutta Europa. II contagio continua e dobbiamo essere super prudenti. I dati però dicono che in questa fase il virus non produce gli stessi danni catastrofici di quattro mesi fa. E dunque dobbiamo ripartire, a cominciare dalle scuole. E dagli investimenti, viste le ingenti risorse disponibili”.

A proposito della foto postata sui social che la ritrae in barca a Ischia, assieme con alcuni colleghi di Italia viva la scorsa settimana, diventata virale sul web e oggetto di critiche da parte di alcuni detrattori anche per la mancanza di distanziamento sociale riferisce: "Sono oggetto dell'odio dei leoni da tastiera da anni. Se fosse capitato a me quello che sta succedendo a Rocco Casalino le squadre social dei Cinque Stelle, che un tempo Casalino guidava, mi avrebbero insultato per giorni. Noi non abbiamo mai ripagato con la stessa moneta chi ci ha aggredito mediaticamente. Siamo diversi e rivendichiamo questa diversità”.

“Quanto alla mia visita a Ischia - racconta - sono arrivata in aliscafo e sono rimasta due giorni, trascorrendo qualche ora ospite di un amico parlamentare del Pd sulla sua barca”. E chiarisce: “Non ho postato io la foto che ha suscitato tanti attacchi peraltro. Mi domando: ma quanto sarebbe bello se i media dedicassero lo stesso spazio che hanno dato a quella foto alle mie foto con i ragazzi delle scuole di San Luca che ho incontrato con i magistrati anti `ndrangheta o a quelle con le vittime della tratta? C'è chi preferisce il gossip, ma io rivendico il diritto di essere giudicata per ciò che faccio in Parlamento, non per il colore del mio costume a Ischia”.