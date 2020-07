Migranti, sindaco M5S di Favara: "Siamo stanchi, da governo mi aspettavo di più"

Foto Fotogramma

"Siamo tutti molto preoccupati, la situazione migranti è allarmante per tutta la provincia. Le conseguenze di questi sbarchi si ripercuotono su tutto il territorio, soprattutto quando c'è una fuga. Ci conforta il fatto che il governo abbia promesso l'arrivo dell'esercito, ma ad oggi non ho notizie di un imminente arrivo forze armate". Lo dice, interpellata dall'Adnkronos, il sindaco M5S di Favara (AG) Anna Alba.

"In una chat proprio ieri abbiamo espresso il nostro sostegno alla collega di Porto Empedocle. Non abbiamo strumenti che ci possano permettere di arginare i danni. Se mi aspettavo di più da questo governo? Politicamente ovvio che sì, ci si aspetta sempre di più, soprattutto da un governo in cui c'è lo stesso colore politico", osserva l'esponente pentastellata, che aggiunge: "Dicono che i sindaci non vanno lasciati soli ma in realtà siamo soli. Ormai sono stanca di proclami, bisognerebbe essere subito operativi. Noi le tenteremo tutte anche dal punto di vista politico per farci ascoltare. La Sicilia è una terra che vive quasi di turismo, le notizie di questi giorni non vanno bene".