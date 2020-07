Open Arms, ecco la memoria di Salvini

Fotogramma /Ipa

Non è stato commesso nessun reato. Lo assicura Matteo Salvini nella sua memoria difensiva di 21 pagine in vista del voto di domani alla Camera sul caso Open Arms. ''Da un attento esame dei fatti accaduti -scrive il leader della Lega nelle sue 'osservazioni - non può ritenersi sussistere nessuna violazione di norme penali in quanto la condotta che mi viene contestata è insussistente".

"La condotta" che "mi viene contestata non è che un'automatica conseguenze delle scelte politiche effettuate dall'intera compagine governativa nel perseguimento dell'interesse pubblico a un corretto controllo e a una corretta gestione dei flussi migratori, nonché a una piena tutela dell'ordine pubblico e, più in generale, un doveroso atteggiamento di salvaguardia delle prerogative costituzionali dello Stato italiano sulla scorta delle relazioni internazionali e del diritto internazionale in condizione di parità con gli altri Stati'', si legge ancora.

''Appare da questa ricostruzione - scrive quindi il leaer del Carroccio -come l'interesse pubblico coinvolto sia di limpida e cristallina evidenza sotto molteplici e svariati profili, che segnano inequivocabilmente la linea su cui si è articolata tutta l'attività della compagine governativa nella gestione dell'evento''.