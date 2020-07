Paragone: "Scostamento? Se l'atterraggio è lungo non ci siamo"

Fotogramma

"Se dico sì allo scostamento di bilancio, stiamo però attenti a certe categorie, alle partite Iva, ai ristoratori, che rischiano un indebitamento con le banche. Quando si parla di scostamento voglio capire qual è l'atterraggio perchè se è lungo non ci siamo. Il Paese ha bisogno oggi di liquidità. Bisogna fare i conti con la spia rossa delle banche prima o poi, e allora i soldi europei verranno messi a disposizione delle banche ma la coperta è corta...". Così Gianluigi Paragone (Misto) intervenendo nella discussione sul terzo scostamento di bilancio richiesto dal governo.

"Per ripartire dobbiamo spingere a compare italiano - ha aggiunto Paragone - attenti a non fare saltare dei distretti industriali che ancora non sono in sofferenza, vi chiedo almeno questo".