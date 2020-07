Senato, Commissione Agricoltura resta a Lega: malumori M5S

Foto Fotogramma

Gianpaolo Vallardi della Lega è stato confermato presidente della Commissione Agricoltura in Senato. La presidenza, secondo l'accordo di maggioranza, sarebbe dovuta andare al M5S. E all'interno del Movimento è bufera. "Dopo aver perso la commissione agricoltura al Senato è necessario un momento di riflessione interno alla maggioranza che riguardi le scelte fatte finora e riconosca con spirito critico anche gli eventuali errori commessi", spiegano in una nota alcuni membri della commissione Esteri della Camera.

A creare malumori, oltre quello che alcuni pentastellati definiscono un tradimento al Senato per la conferma di Vallardi, anche le tensioni sul nome di Marattin, attuale capogruppo di Italia viva in commissione Bilancio alla Camera, in pole per la Finanze. Tra le ipotesi che circolano, la richiesta al direttivo del M5S, di rinvio sulle nomine alla Camera. "Provo grande soddisfazione per la mia riconferma: è la dimostrazione che il mio impegno per l'agricoltura italiana è riconosciuto ed apprezzato", ha detto Vallardi dopo la sua riconferma.

"Non c'è tempo, però, per alcun festeggiamento; il comparto merita immediata attenzione e massima disponibilità: sono troppe, difatti, le realtà produttive che hanno pagato un prezzo enorme in termini di fatturato e occupazione e che meritano aiuto e concreto sostegno", ha aggiunto il senatore della Lega.