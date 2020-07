Senato, ok a scostamento bilancio con 170 sì

Foto Fotogramma

Il Senato ha autorizzato lo scostamento dagli obiettivi di bilancio per un ammontare di 25 miliardi. La risoluzione presentata dalla maggioranza ha ottenuto 170 sì e 4 no. Le astensioni sono state 133. La maggioranza richiesta era di 160 voti.

"Il centrodestra ha votato due volte unito e compatto a favore dello scostamento di bilancio: e anche questa volta è unito e compatto astenendosi, perché non firma più cambiali in bianco ad un governo pessimo e dannoso per l'Italia", ha detto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Non hanno accolto le proposte che Berlusconi, Meloni e Salvini hanno formalizzato con una pubblica presa di posizione. Abbiamo chiesto moratoria fiscale, sostegno per i disabili, politiche a tutela del lavoro e delle imprese. Richieste concrete che il governo ha ignorato", ha aggiunto.