Forza Italia contro Renzi: "Garantista per sé, manettaro per altri"

“Matteo Renzi parla di una ‘responsabilità oggettiva’ di tutto il governo Conte I sul caso Open Arms. Vota per far processare Salvini, ma si tiene - stretto - Conte a Palazzo Chigi, al quale continua a votare la fiducia: bella coerenza! E si chiede anche per chi suona la campana? Il suo garantismo è a senso unico alternato”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato. "Il 'garantista' Renzi annuncia il voto per mandare a processo Salvini. Garantista per sé, manettaro per gli altri. Non è l’unico, ma tutto insieme distruggono la giustizia e l’autonomia degli organi istituzionali", il tweet di Lucio Malan.